Доминиканска Република ќе прифаќа државјани на трети земји депортирани од САД

Доминиканска Република објави дека привремено ќе прифаќа државјани од трети земји депортирани од САД, со исклучок на оние од соседен Хаити, јавува Анадолу.

Владата потпиша необврзувачки меморандум за разбирање со САД во рамките на иницијативата „Штит на Америка“, воено-политичка коалиција предводена од САД, формирана за зајакнување на регионалната безбедност во западната хемисфера, првенствено насочена против наркокартелите, транснационалниот организиран криминал, странското мешање и нелегалната миграција.

Според договорот, доминиканската Влада ќе прими ограничен број државјани на трети земји што немаат криминално досие.

Сепак, мерката не ги вклучува мигрантите од Хаити ниту малолетниците без придружба.

Операцијата ќе биде финансиски поддржана од САД, со цел да се „осигурат соодветни услови за време на нивниот привремен престој и да се олесни нивно уредно враќање во земјите на потекло“, се наведува во соопштението на доминиканското Министерство за надворешни работи.

Двете земји, исто така, вложуваат напори за зајакнување на аеродромската и граничната безбедност преку биометриски системи и нови технологии што ќе ги подобрат контролите на главните влезни точки.

Како дел од своите обврски за борба против тероризмот, доминиканската Влада соопшти дека ги означила иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда и либанската група Хезболах како терористички организации.

„Штит на Америка“, безбедносна коалиција од 17 држави иницирана од американскиот претседател Доналд Трамп во март, ги вклучува Аргентина, Ел Салвадор, Парагвај, Уругвај, Доминиканска Република, Костарика, Хондурас, Чиле и Панама.