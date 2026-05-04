Десет дена пред свадба невеста од Газа застрелана во глава од израелски снајперист - Деветнаесетгодишната девојка му помагала на своето семејство во подготвувањето храна непосредно пред зајдисонце, кога куршумот влегол низ прозорецот, ја погодил во задниот лев дел од главата

Хала Салем Дарвиш, идна невеста, која требаше да прави свадба за десет дена, сега лежи на интензивна нега откако куршум од израелски снајперист ја погоди во глава во нејзиниот семеен дом, претворајќи го одбројувањето на деновите до свадбата во борба за опстанок, јавува Анадолу.

Деветнаесетгодишната девојка му помагала на своето семејство во подготвувањето храна непосредно пред зајдисонце, кога куршумот влегол низ прозорецот, ја погодил во задниот лев дел од главата, при што таа паднала пред родителите.

– Прекината свадба -

Нејзиниот свршеник Мухамед Шреихи изјави дека пукањето се случило само неколку дена пред церемонијата што долго ја очекувале.

„Останаа само уште 10 дена до нашата свадба“, изјави тој за Анадолу. „Во еден миг сè се смени.“

Тој додаде дека куршумот сè уште е заглавен во нејзината глава и предизвикал тешко оштетување на мозочното ткиво, а состојбата ѝ е критична и нестабилна. Досега лекарите не можеа да ја оперираат, чекаат да ѝ се стабилизира состојбата.

„Таа беше како секоја невеста, полна со радост и исчекување“, рече тој. „Сега само се надеваме дека ќе преживее.“

– „Подготвувавме храна кога одеднаш израелски куршум влезе низ прозорецот и ја погоди“

Нејзиниот татко Салим вели дека моментот на пукањето и натаму го прогонува.

„Подготвувавме храна кога одеднаш израелски куршум влезе низ прозорецот и ја погоди“, рече тој.

„Таа падна пред нас. Не можам да ја заборавам таа сцена.“

Тој додаде дека свадбата била закажана за почетокот на мај, ден за кој семејството се подготвувало и покрај тешкотиите од војната.

– Здравствениот систем на раб на колапс

Случајот на Хала ја одразува реалноста во Газа, каде што здравствениот систем е доведен до раб на колапс.

Лекарите велат дека медицинскиот третман што ѝ е потребен не е достапен во енклавата и потребен е итен трансфер во странство.

Палестинските процени покажуваат дека е потребно околу 22.000 повредени и болни луѓе во Газа да ја напуштат територијата за лекување поради сериозен недостиг на лекови и медицинска опрема.

Нејзиниот свршеник апелираше до Меѓународниот комитет на Црвениот крст и хуманитарните организации да интервенираат, надевајќи се дека таа ќе може да биде навреме евакуирана.

Засега венчаницата останува необлечена, а иднината што ја планирала е заменета со неизвесност.

Израел продолжи да врши секојдневни прекршувања на договорот за прекин на огнот што беше потпишан минатиот октомври, при што уби 830 Палестинци и повреди 2.345, според Министерството за здравство во Газа.

Прекинот на огнот требаше да стави крај на двегодишниот израелски напад врз Газа, во кој се убиени повеќе од 72.000 луѓе, 172.000 се повредени и уништени се 90% од цивилната инфраструктура. ОН ги проценуваат трошоците за реконструкција на околу 70 милијарди долари.