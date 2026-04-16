Дел од бродовите во Ормускиот Теснец го сменија правецот, а 11 пловила минаа низ теснецот во последните 24 часа

Бродскиот сообраќај низ Ормускиот Теснец продолжи во последните 24 часа, заклучно со 09:00 часот по Гринич, иако дел од движењата укажуваат на можно менување на правецот пред да се стигне до линијата на американската блокада, покажуваат податоците за пловидба што ги собра Анадолу.

Податоците откриваат најмалку 11 следени премини во овој период, поделени меѓу пловидби од запад кон исток во Персискиот Залив и движења од исток кон запад надвор од него.

Бродот „Рич Стери“ се појави во двете насоки, што сугерира дека можеби го сменил правецот во текот на денот. Во неодамнешните известувања овој брод беше опишан како санкциониран танкер.

Од запад кон исток пловеа бродовите „Вијана“, „Рич Стери“, „Ноблер“, „Сишампион“ и „Садра 1“.

„Зајнар 2“, „РХН“ (идентификуван и како „Хонг Лу“), „Рич Стери“, „Агиос Фануриос I“, „Г Самер“ и „Розалина“ пловеа од исток кон запад.

„Разновидноста на пловилата укажува на континуиран сообраќај на различни класи бродови, а не само на транспорт на сурова нафта. Според податоците за пловидба, 'РХН' ('Хонг Лу') и 'Агиос Фануриос I' идентификувани се како супертанкери (VLCC) за сурова нафта, 'Г Самер' како превозник на течен нафтен гас (LPG), а 'Розалина' и 'Сишампион' како бродови за рефус товар. 'Ноблер' и 'Рич Стери' се заведени како танкери за нафта и хемикалии, 'Зајнар 2' како контејнерски брод, а 'Садра 1' како десантен брод. Пловилото 'Вијана' е регистрирано како реморкер.“

Податоците за дестинациите покажуваат дека главните маршрути се поврзани со ОАЕ, Оман и Ирак.

Бродовите „РХН“, „Розалина“ и „Сишампион“ беа упатени кон Фуџајра, а „Г Самер“ и „Зајнар 2“ кон Кор Факан во ОАЕ.

Според податоците, „Агиос Фануриос I“ бил упатен кон Басра во Ирак, а „Ноблер“ за Сохар во Оман. За „Рич Стери“ стоеше назнаката „чека наредби“.

Евиденцијата покажува дека најмалку четири од следниве бродови се под санкции на САД: „Рич Стери“, „РХН“ („Хонг Лу“), „Г Самер“ и „Зајнар 2“.

Овие движења на бродовите покажуваат дека комерцијалниот сообраќај низ Ормускиот Теснец останал активен, иако појавувањето на „Рич Стери“ во двата правца укажува на барем едно очигледно менување на правецот.

Американските поморски сили воспоставија блокада по должината на линијата меѓу Гвадар Беј, на границата меѓу Иран и Пакистан, и Рас ал-Хад во Оман. Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) вчера соопшти дека ниедно пловило не ја пробило поморската блокада на иранските пристаништа од понеделникот наваму.

„Вчера товарен брод под иранско знаме се обиде да ја избегне американската блокада по напуштањето на Бандар Абас. Разурнувачот ’УСС Сприунс‘ (ДДГ 111) успешно го пренасочи пловилото, кое сега се враќа кон Иран“, соопшти ЦЕНТКОМ преку американската платформа за социјални медиуми Х.

Напоменувајќи дека вкупно 10 пловила биле принудени да се вратат, од ЦЕНТКОМ додаваат дека „ниеден брод не се пробил од почетокот на блокадата во понеделникот“.