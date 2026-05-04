Двајца затвореници убиени во тепачка во затвор во Северна Грција

Ahmet Gençtürk
04 Мај 2026•Ажурирај: 04 Мај 2026
Во тепачка во затвор во Северна Грција убиени се двајца затвореници, јавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.
Жртвите во тепачката во затворот „Нигрита“ биле државјани на Алжир и на Иран, објави дневниот весник „Катимерини“, додавајќи дека властите уапсиле 11 затвореници, меѓу кои и двајцата главни осомничени за убиствата.
Во текот на рацијата по смртоносниот инцидент затворските службеници пронашле неколку предмети, меѓу кои импровизирани ножеви и штици, пишува весникот.
Се наведува дека сè уште не е разјаснета причината за тепачката.