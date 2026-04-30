- „Нелегалната пиратска операција се случи во зоната за пребарување и спасување на Грција, во отсуство на грчката крајбрежна стража и властите. Грчката Влада е соучесник во акцијата...“

Грчката партија СИРИЗА ја обвини Владата за соучесништво во израелското пресретнување на флотилата за Газа - „Нелегалната пиратска операција се случи во зоната за пребарување и спасување на Грција, во отсуство на грчката крајбрежна стража и властите. Грчката Влада е соучесник во акцијата...“

Грчката левичарска опозициска партија СИРИЗА денес ја обвини Владата за соучесништво откако Израел ја нападна флотилата со помош за Газа, опишувајќи го настанот како „нелегална пиратска операција“, јавува Анадолу.

Осврнувајќи се на пресретнувањето што се случи денес во меѓународни води, на само неколку милји од територијалните води на Грција, шефицата за надворешна политика на СИРИЗА, Рена Дуру, во изјавата рече:

„Нелегалната пиратска операција се случи во зоната за пребарување и спасување на Грција, во отсуство на грчката крајбрежна стража и властите. Грчката Влада е соучесник во акција што го прекршува секој концепт на меѓународното право, а која беше спроведена од државата Израел, која се претвора во меѓународно изолирана држава што дејствува на штета на мирот и стабилноста во регионот.“

Дуру додаде: „Грчкиот премиер сноси лична одговорност за толеранцијата и соучесништвото на Грција кон држава што прибегнува кон војна со Иран и Либан, геноцид во Газа и презир кон секој концепт на меѓународен легитимитет. Грчката Влада е одговорна и соучесник.“

Флотилата, која пренесува хуманитарна помош, пред две недели исплови од италијанскиот остров Сицилија, со вкупно 58 пловила што имаат цел да ја пробијат повеќегодишната блокада на Израел врз Газа.

Израел наметна блокада на Појасот Газа од 2007 година, оставајќи го населението од 2,4 милиони на територијата на раб на глад.

Израелската армија започна двегодишна брутална офанзива врз Газа во октомври 2023 година, убивајќи повеќе од 72.000 Палестинци, повредувајќи над 172.000 и предизвикувајќи масовно уништување низ територија под опсада.