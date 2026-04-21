- Трамп изрази уверување дека двете страни би можеле да постигнат значаен договор, за кој претходно рече дека ќе го надмине Заедничкиот сеопфатен план за акција од 2015 година

„Го искористивме прекинот на огнот за обнова на воените резерви, подготвени за напади ако пропадне договорот со Иран“ - Трамп изрази уверување дека двете страни би можеле да постигнат значаен договор, за кој претходно рече дека ќе го надмине Заедничкиот сеопфатен план за акција од 2015 година

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски Држави (САД) го искористиле периодот на прекинот на огнот со Иран за да ги обноват своите воени резерви, предупредувајќи дека Вашингтон е подготвен за нови напади доколку не се постигне договор, јавува Анадолу.

Трамп посочи дека и Техеран најверојатно го искористил истиот период за зајакнување на своите капацитети, додавајќи дека постојат индикации за преместување на ракети.

Тој за Си-ен-би-си истакна дека САД се подготвени да продолжат со воени дејства доколку не се постигне договор, но изрази уверување дека двете страни би можеле да постигнат значаен договор, за кој претходно рече дека ќе го надмине Заедничкиот сеопфатен план за акција од 2015 година.

Во меѓувреме, Трамп изнесе тврдење дека товарниот брод под иранско знаме „Тоуска“, кој беше запленет од американските сили откако не се придржувал кон упатствата за блокада, превезувал товар што го опиша како „подарок од Кина“.

Американската Централна команда потврди дека бродот останува под американска контрола, додека од Кина нема официјален одговор на овие наводи.

Во врска со евентуалниот договор за валути со Обединетите Арапски Емирати, Трамп рече дека размената е „во фаза на разгледување“, нарекувајќи ја земјата од Персискиот Залив „добра земја“.

Двонеделниот прекин на огнот, кој завршува утре по време во Вашингтон, според американскиот претседател бил прекршуван повеќепати од страна на Иран, а негово продолжување се оценува како малку веројатно доколку не се постигне договор.

Во меѓувреме, американскиот потпретседател Џеј Ди Венс, заедно со специјалните пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер, се очекува да отпатуваат во Исламабад за нова рунда преговори.

Иран сè уште не го потврди учеството, барајќи укинување на американската поморска блокада како предуслов за преговорите.