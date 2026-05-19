Глобалната флотила „Сумуд" соопшти дека израелските воени бродови вторпат ја напаѓаат флотилата за помош на Газа

Глобалната флотила „Сумуд“ денес соопшти дека израелските воени бродови продолжуваат да ја напаѓаат и да се качуваат на нејзината флотила со хуманитарна помош во меѓународни води, додека таа продолжува да се движи кон Појасот Газа, јавува Анадолу.

„Пресретнувањето продолжува. Воените бродови на ИДФ (израелската армија) во моментов нелегално се качуваат на нашата флотила“, се вели во соопштението на флотилата.

„Ние сме во состојба на висока готовност додека продолжуваме кон Газа. Одбиваме да бидеме заплашени.“

Организаторите, исто така, соопштија дека 10 хуманитарни брода „избегале од 22-часовните израелски напади во меѓународните води“ и пловат кон Газа.

„Во моментов бродовите се наоѓаат на само 121 наутичка милја од брегот на Газа“, се наведува во соопштението.

Претходно денес израелскиот информативен портал „Вала“, повикувајќи се на неименуван безбедносен извор, објави дека израелската армија запленила над 40 од 54 брода што учествуваат во патувањето и привела околу 300 активисти.

Ова претставува втор израелски напад врз флотилата за повеќе од 24 часа откако израелската армија вчера започна напади врз конвојот за помош во меѓународни води.

Флотилата, составена од 54 брода, исплови во четвртокот од турската област Мармарис во нов обид да ја пробие нелегалната израелска блокада наметната врз Газа од 2007 година.

Ова не е прв ваков инцидент во кој е вклучена флотилата.

Кон крајот на април израелската армија ги нападна бродовите на флотилата во меѓународни води во близина на грчкиот остров Крит.

Во тоа време во конвојот имаше 345 учесници од 39 земји, меѓу кои и турски државјани.

Тогаш израелските сили запленија 21 брод во кои имаше околу 175 активисти, а другите бродови продолжија кон грчките територијални води.

Подоцна израелските сили ги ослободија активистите во меѓународни води, освен двајца - шпански и бразилски активист - кои беа однесени во центри за притвор во Израел, а подоцна беа депортирани.

Околу 2,4 милиони Палестинци, вклучително и приближно 1,5 милиони раселени лица, живеат во катастрофални хуманитарни услови во Газа, влошени од двегодишниот израелски геноцид во кој се убиени повеќе од 72.700 Палестинци, а повредени се над 172.700, најмногу жени и деца, покрај тоа што предизвика и услови на глад.

И покрај прекинот на огнот објавен во октомври 2025 година, Израел продолжи да го ограничува влезот на хуманитарна помош и да врши секојдневни напади, при што убиени се 877 Палестинци, а повредени 2.602, според локалните власти.