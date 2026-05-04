Германскиот канцелар Мерц: САД се и ќе останат најважен партнер на Берлин во НАТО - „Имаме заедничка цел: на Иран не смее да му се дозволи да набави нуклеарно оружје

Германскиот канцелар Фридрих Мерц доцна вчера изјави дека „Соединетите Американски Држави се и ќе останат најважен партнер на Германија“ во НАТО, пренесува Анадолу.

„Имаме заедничка цел: на Иран не смее да му се дозволи да набави нуклеарно оружје“, објави тој на американската платформа за социјални медиуми Х.

Мерц ги даде овие изјави во услови на тензиите меѓу Вашингтон и Берлин откако неодамна ги критикуваше САД за недостиг на „стратегија за излез“ од војната со Иран, велејќи дека Американците биле „понижени“ од иранскиот режим за време на преговорите.

Вчера Мерц изјави дека САД засега нема да распоредат крстосувачки ракети „Томахавк“ во Германија, нагласувајќи дека одлуката не е поврзана со неговите критики кон претседателот Доналд Трамп.

„Во моментов Американците немаат доволно ниту за себе. Објективно гледано, практично не постои можност САД да испорачаат ваков вид вооружени системи“, изјави Мерц во интервју за јавниот сервис АРД.

Трамп изјави дека САД планираат да го намалат своето воено присуство во Германија по претходната одлука за намалување на бројот на трупи во земјата.

„Ќе го намалиме (бројот) значително и ќе скратиме многу повеќе од 5.000 (војници)“, изјави тој за новинарите на Флорида на прашањето за овој потег.