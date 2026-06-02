„Германската Влада итно го повикува Израел да го почитува прекинот на огнот договорен во април и да го заштити цивилното население во Јужен Либан“

Германскиот канцелар го повика Израел да го почитува прекинот на огнот во Либан „Германската Влада итно го повикува Израел да го почитува прекинот на огнот договорен во април и да го заштити цивилното население во Јужен Либан“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес го повика Израел да го почитува прекинот на огнот во Либан, нагласувајќи дека тоа е „неопходно“ за да се отвори пат кон напредок во преговорите меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Говорејќи на заедничката прес-конференција во Берлин со премиерот на Унгарија, Петер Маѓар, Мерц изјави дека Германија го следи развојот на настаните „со голема загриженост“ по новата ескалација на насилството во Јужен Либан.

„Германската Влада итно го повикува Израел да го почитува прекинот на огнот договорен во април и да го заштити цивилното население во Јужен Либан“, изјави Мерц.

„Ова е особено неопходно во овој момент за да се овозможи напредок, вклучително и во рамките на преговорите што моментно се водат меѓу американскиот претседател Трамп и иранското раководство“, додаде тој.

Мерц, исто така, го повика Хезболах веднаш да ги прекине нападите врз Северен Израел и да се разоружи.

„Хезболах мора веднаш да престане да го напаѓа народот на Израел и мора да го положи оружјето“, рече Мерц, додавајќи дека Германија е во контакт со израелските и либанските власти за да го поттикне продолжувањето на директните преговори.

„Правиме сè што е во наша моќ за да придонесеме за деескалација и за обновување на прекинот на огнот“, рече тој.