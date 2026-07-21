- „Преземаме одлучни мерки: го забрануваме консумирањето алкохол на нашите железнички станици. Пречесто сме сведоци дека каде што има премногу алкохол, се зголемува и насилството“

Германскиот железнички оператор воведува забрана за алкохол на железничките станици - „Преземаме одлучни мерки: го забрануваме консумирањето алкохол на нашите железнички станици. Пречесто сме сведоци дека каде што има премногу алкохол, се зголемува и насилството“

Германскиот железнички оператор „Дојче бан“ (ДБ) денес најави воведување забрана за алкохол на сите 5.400 железнички станици низ земјата, јавува Анадолу.

Со цел да се подобри безбедноста на неговите вработени и патници, „Дојче бан“ го забранува консумирањето алкохол на сите свои железнички станици. Новото правило важи на национално ниво и постепено ќе се воведе на 5.400 станици до 15 октомври, се наведува во соопштението.

„Преземаме одлучни мерки: го забрануваме консумирањето алкохол на нашите железнички станици. Пречесто сме сведоци дека каде што има премногу алкохол, се зголемува и насилството“, изјави извршната директорка на ДБ, Евелин Пала.

„Затоа сега ја воведуваме забраната за алкохол на железничките станици. Безбедноста ја сфаќаме сериозно. Станува збор за заштита на нашите вработени и патници“, додаде таа.

Забраната за алкохол веќе е на сила во Хамбург, Минхен, Франкфурт и други поголеми градови.

Секој што ќе ја прекрши забраната за пиење во иднина се соочува со отстранување од просториите, а за лицата што постојано извршуваат прекршувања следува забрана за пристап.

Рестораните и баровите се изземени од забраната. Дозволено е и понатаму носење алкохол во затворени шишиња или лименки во багажот, како и купување производи за носење.

За спроведување на мерката ќе бидат задолжени обезбедувањето на железницата и сојузната полиција.