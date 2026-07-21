Германскиот железнички оператор воведува забрана за алкохол на железничките станици

Oliver Towfigh Nia
21 Јули 2026•Ажурирано: 21 Јули 2026
Германскиот железнички оператор „Дојче бан“ (ДБ) денес најави воведување забрана за алкохол на сите 5.400 железнички станици низ земјата, јавува Анадолу.
Со цел да се подобри безбедноста на неговите вработени и патници, „Дојче бан“ го забранува консумирањето алкохол на сите свои железнички станици. Новото правило важи на национално ниво и постепено ќе се воведе на 5.400 станици до 15 октомври, се наведува во соопштението.
„Преземаме одлучни мерки: го забрануваме консумирањето алкохол на нашите железнички станици. Пречесто сме сведоци дека каде што има премногу алкохол, се зголемува и насилството“, изјави извршната директорка на ДБ, Евелин Пала.
„Затоа сега ја воведуваме забраната за алкохол на железничките станици. Безбедноста ја сфаќаме сериозно. Станува збор за заштита на нашите вработени и патници“, додаде таа.
Забраната за алкохол веќе е на сила во Хамбург, Минхен, Франкфурт и други поголеми градови.
Секој што ќе ја прекрши забраната за пиење во иднина се соочува со отстранување од просториите, а за лицата што постојано извршуваат прекршувања следува забрана за пристап.
Рестораните и баровите се изземени од забраната. Дозволено е и понатаму носење алкохол во затворени шишиња или лименки во багажот, како и купување производи за носење.
За спроведување на мерката ќе бидат задолжени обезбедувањето на железницата и сојузната полиција.