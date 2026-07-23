- „Исклучувањето на Јужноафриканска Република значи маргинализирање на важен африкански глас, како и на регионален економски и политички лидер“

Германија со критики кон Трамп поради најавата дека Јужноафриканска Република нема да биде поканета на самитот на Г20 - „Исклучувањето на Јужноафриканска Република значи маргинализирање на важен африкански глас, како и на регионален економски и политички лидер“

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул денес ја критикуваше најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Јужноафриканска Република нема да биде поканета на самитот на Г20 во Флорида во декември, јавува Анадолу.

„Исклучувањето на Јужноафриканска Република значи маргинализирање на важен африкански глас, како и на регионален економски и политички лидер“, рече Вадефул на настан во Јоханесбург.

„Во време на растечка глобална економска несигурност, потребна ни е поголема соработка, а не помала“, го цитираше Германската новинска агенција (dpa).

Трамп ја обвини Јужноафриканска Република за геноцид врз земјоделците белци, тврдење за кое историчарите, правните експерти и јужноафриканската Влада велат дека е историски неточно.

САД го бојкотираа минатогодишниот самит на Г20 во Јоханесбург.

Вадефул рече дека Обединетите нации (ОН) сѐ повеќе не се во можност да ја исполнат својата улога бидејќи нејзините основачки принципи се под притисок.

Тој истакна дека многу земји, особено во Африка, и понатаму се недоволно застапени во организацијата, особено во Советот за безбедност.

„Обединетите нации не може да бидат вистински репрезентативни без постојан африкански застапник во Советот за безбедност “, рече тој.

Германија ги поддржува африканските земји во нивните заложби за реформа на Советот за безбедност. Во јуни кандидатурата на Германија за место во Советот за безбедност не беше успешна откако предност добија Португалија и Австрија.