Германија со критики кон Трамп поради најавата дека Јужноафриканска Република нема да биде поканета на самитот на Г20

Oliver Towfigh Nia
23 Јули 2026•Ажурирано: 23 Јули 2026
Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул денес ја критикуваше најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Јужноафриканска Република нема да биде поканета на самитот на Г20 во Флорида во декември, јавува Анадолу.
„Исклучувањето на Јужноафриканска Република значи маргинализирање на важен африкански глас, како и на регионален економски и политички лидер“, рече Вадефул на настан во Јоханесбург.
„Во време на растечка глобална економска несигурност, потребна ни е поголема соработка, а не помала“, го цитираше Германската новинска агенција (dpa).
Трамп ја обвини Јужноафриканска Република за геноцид врз земјоделците белци, тврдење за кое историчарите, правните експерти и јужноафриканската Влада велат дека е историски неточно.
САД го бојкотираа минатогодишниот самит на Г20 во Јоханесбург.
Вадефул рече дека Обединетите нации (ОН) сѐ повеќе не се во можност да ја исполнат својата улога бидејќи нејзините основачки принципи се под притисок.
Тој истакна дека многу земји, особено во Африка, и понатаму се недоволно застапени во организацијата, особено во Советот за безбедност.
„Обединетите нации не може да бидат вистински репрезентативни без постојан африкански застапник во Советот за безбедност “, рече тој.
Германија ги поддржува африканските земји во нивните заложби за реформа на Советот за безбедност. Во јуни кандидатурата на Германија за место во Советот за безбедност не беше успешна откако предност добија Португалија и Австрија.