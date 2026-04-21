Германија се залага за дипломатија, бара од Иран да се вклучи во преговорите со САД во Исламабад - Министерот за надворешни работи Јохан Вадефул рече дека земјите членките на ЕУ сакаат војната да заврши брзо и ги поддржуваат напорите за наоѓање дипломатско решение за конфликтот

Германија денес го повика Иран да се вклучи во „конструктивни“ преговори со САД за ставање крај на војната и да испрати делегација во Исламабад на планираните разговори оваа недела, јавува Анадолу.

„САД понудија одржување на преговори, а трети земји вложуваат интензивни напори за олеснување на втората рунда преговори“, изјави Вадефул за новинарите пред состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Луксембург.

„Го повикуваме Иран да дојде во Исламабад и да се вклучи во конструктивни преговори со САД. Како што знаеме, потпретседателот на САД е подготвен да отпатува во Исламабад. Иран треба да ја прифати оваа подадена рака за доброто на сопствениот народ“, рече тој.

Вадефул, исто така, го повтори својот апел до Иран да се воздржи од попречување на пловидбата во Ормускиот Теснец и да овозможи враќање на слободниот и безбеден премин низ клучниот воден пат за глобалниот транспорт на енергенти.