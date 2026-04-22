Германија планира да стане најсилна конвенционална армија во Европа до 2039 година - „Го зголемуваме бројот на активни војници, резервисти и цивилни вработени“

Германија има цел да создаде најсилна конвенционална армија во Европа до 2039 година за да дејствува како фактор на одвраќање за Русија, изјави денес германскиот министер за одбрана Борис Писториус, јавува Анадолу.

Говорејќи на прес-конференцијата во Берлин, Писториус соопшти дека германските вооружени сили (Бундесвер) ја усвоиле својата прва сеопфатна воена стратегија, која има цел да ги идентификува можните безбедносни закани и да ја зајакне подготвеноста во наредните години.

„Го зголемуваме бројот на активни војници, резервисти и цивилни вработени“, изјави Писториус.

„Наш водечки принцип е да имаме најмалку 460.000 борбено подготвени војници, вклучително и активните и резервните сили.“

Тој додаде дека Германија ќе преземе поголема одговорност во рамките на НАТО во наредниот период, со посебен акцент на зајакнување на системите за воздушна одбрана.

„Воздушната одбрана за Германија и за НАТО ќе биде клучна област за нас“, рече министерот.

„Без разлика дали станува збор за пресретнувачки беспилотни летала, системи за воздушна одбрана или одбрана од хиперсонични ракети, овие сегменти ќе бидат висок приоритет во наредните години“, додаде тој.