- „За распоредување, ќе ни треба меѓународен мандат за да се осигуриме дека операцијата е заснована врз меѓународното право“

Германија: Мисијата за расчистување мини во Ормускиот Теснец зависи од согласноста на САД и Иран - „За распоредување, ќе ни треба меѓународен мандат за да се осигуриме дека операцијата е заснована врз меѓународното право“

Германија е подготвена да даде свој придонес во евентуалните операции за расчистување мини во Ормускиот Теснец, но секое такво воено ангажирање мора претходно да биде договорено и од САД и од Иран, изјави денес германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадепул, пренесува Анадолу.

Во изјавата за германската телевизија Н-ТВ, Вадепул посочи дека германскиот миноловец „Фулда“ и помошниот брод „Мозел“ стратегиски веќе се позиционирани во Источен Медитеран.

Тој додаде дека и двата брода се подготвени да отпловат кон Ормускиот Теснец доколку се исполнат потребните услови.

„Мора да знаеме дека таквата мисија е посакувана – и тоа од двете страни“, рече Вадефул.

„На крајот на краиштата, не може тукутака да влеземе во областа ако едната страна – поконкретно иранската страна – не се согласи и на крајот пука во нас. Тоа секако не би била идеална ситуација.“

Шефот на германската дипломатија рече дека Берлин сè уште ги чека деталите за најавениот договор меѓу САД и Иран и дека ќе процени дали постои широк консензус за операција за расчистување мини, забележувајќи дека клучните елементи остануваат нејасни.

Вадефул, исто така, ја нагласи потребата од строга правна рамка пред да се ангажираат какви било германски сили.

„За распоредување, ќе ни треба меѓународен мандат за да се осигуриме дека операцијата е заснована врз меѓународното право“, рече Вадефул, додавајќи дека за продолжување напред ќе биде потребна резолуција од ОН или официјална одлука на Европската Унија.

„И секако, на крајот, одобрение ќе треба да даде и германскиот Парламент“, рече тој.