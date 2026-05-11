Германија има цел да го прошири заедничкиот развој на високотехнолошко вооружување со Украина

Германија денес соопшти дека има цел да ја прошири соработката со Украина за развој на високотехнолошко вооружување, јавува Анадолу.

„Берлин е посветен на развојот на нови системи за вооружување во соработка со Украина“, изјави министерот за одбрана Борис Писториус за Германската новинска агенција (ДПА) во Киев, каде што пристигна рано утрово.

„Зајакнувањето на соработката како дел од стратегиското партнерство е примарна цел на ова патување”, додаде тој.

Денешната посета не беше јавно најавена.

„Фокусот е ставен врз заедничкиот развој на најсовремени беспилотни системи од сите дострели, со посебен акцент на капацитетите за ’длабоки удари‘“, истакна тој.

„Длабоки удари“ се однесува на способноста за уништување клучни цели длабоко во територијата на непријателската држава. Според аналитичарите, европските партнери во НАТО се соочуваат со недостатоци во доменот на оружјето со голем дострел наменето за извршување вакви напади.

Писториус смета дека е неопходно земјите членки на НАТО да дејствуваат со итна експедитивност.

Тој додаде дека германската Влада спроведува планови за натамошни заеднички вложувања со Украина.

„На тој начин ние извлекуваме корист од искуството на Украинците на бојното поле. Исто така, планираме да ја искористиме платформата ’Брејв Уан‘ за поддршка на девелопери што можат да демонстрираат ветувачки иновации“, изјави министерот.

За време на меѓувладините консултации кон средината на април, германската Влада се согласи на стратегиско партнерство со Украина и вети дополнителна воена помош.

Предвидено е во иднина оваа соработка да се прошири подалеку од германската воена и финансиска помош, со цел двете страни да имаат долгорочна корист од неа.

Беше објавено дека Германија ќе го финансира договорот меѓу Украина и американската одбранбена компанија „Рејтеон“ за испорака на неколку стотици ракети „Патриот“.

Освен тоа, беше постигнат договор со германската компанија за вооружување „Дил“ (Diehl) за испорака на дополнителни лансери за системите за противвоздушна одбрана „ИРИС-T“.

Исто така, договорено е производство на беспилотни летала со среден и далекосежен дострел. Во план е формирање на заедничко партнерство со цел испорака на илјадници дронови.