- Фуего, еден од најактивните вулкани на западната хемисфера, почна да исфрла лава и пепел

Вулканот Фуего во Гватемала еруптираше, се евакуираат жителите од селата - Фуего, еден од најактивните вулкани на западната хемисфера, почна да исфрла лава и пепел

Властите во Гватемала евакуираа најмалку две села откако вулканот Фуего еруптираше, објавија медиумите, пренесува Анадолу.

Во понеделникот Фуего, еден од најактивните вулкани на западната хемисфера, почна да исфрла лава и пепел, поради што се преземаат безбедносни мерки.

До раните утрински часови во вторникот, државната агенција за следење на вулканите соопшти дека пирокластичните текови, составени од жешки гасови, пепел и вулкански остатоци, продолжуваат да се движат по југоисточната падина на вулканот, според Би-би-си.

Поради тоа, Агенцијата за управување со катастрофи на Гватемала, Конред, прогласи портокалово ниво на тревога на национално ниво, второ највисоко ниво на предупредување, и предупреди дека може да се развијат дополнителни пирокластични текови и големи облаци од пепел.

На жителите им беше советувано да ги затворат вратите и прозорците, а училиштата во близина на вулканот ја прекинаа наставата како мерка на претпазливост. Фуего се наоѓа на околу 16 километри западно од Антигва, град под заштита на УНЕСКО како светско наследство, познат по колонијалната архитектура, кој е и популарна туристичка дестинација. Вулканот, исто така, е позната дестинација за планинарење.

Властите ги повикаа жителите и посетителите да ги избегнуваат падините на вулканот и другите ризични подрачја.

Во 2018 година во ерупцијата на Фуего загинаа повеќе од 200 лица, од кои многумина починаа кога брзо подвижните пирокластични текови минаа низ долот Лас Лахас.