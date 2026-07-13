- Во Русија, три лица загинаа, а петмина беа повредени во напад со украински беспилотни летала врз Московската Област, соопшти гувернерот Андреј Воробјов

Во ноќните напади меѓу Русија и Украина загинаа четири лица, 16 се повредени - Во Русија, три лица загинаа, а петмина беа повредени во напад со украински беспилотни летала врз Московската Област, соопшти гувернерот Андреј Воробјов

Русија и Украина денес се обвинуваат меѓусебно за нападите извршени во текот на ноќта во кои загинаа најмалку четири лица, а 16 се повредени, јавува Анадолу.

Во Русија, три лица загинаа, а петмина беа повредени во напад со украински беспилотни летала врз Московската Област, соопшти гувернерот Андреј Воробјов на руската платформа за социјални медиуми Макс.

Повеќе од 350 украински беспилотни летала целеа кон Московската Област во текот на ноќта, а повеќето беа пресретнати пред да стигнат до главниот град, изјави градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин на Телеграм.

Едно лице загина, а две се повредени во украинските напади врз рускиот регион Белгород, соопшти регионалниот оперативен штаб на Телеграм.

Во селото Вјазники во Ставрополската Област, беспилотно летало погоди индустриска зона, предизвикувајќи пожар, соопшти гувернерот Владимир Владимиров на Телеграм.

На каналите на Телеграм претходно е објавено дека избувнал пожар во складиште за нафта во близина на железничката линија во Вјазники.

Руското Министерство за одбрана на Телеграм објави дека неговите сили пресретнале и уништиле 342 украински беспилотни летала над руска територија, дека Крим е анектиран, и Азовското и Црното Море.

Министерството, исто така, соопшти дека руските сили извршиле напади, оштетувајќи ја пристанишната инфраструктура во Чорноморск, Одеса.

Во Украина, три лица се повредени кога во рускиот напад е погоден паркинг во Одеса, според локалните власти.

Во руските напади, исто така, повредени се шест лица и оштетени се станбени згради во Запорожје, изјави гувернерот Иван Федоров на Телеграм.

Генералштабот на Украина преку Телеграм соопшти дека неговите системи за противвоздушна одбрана собориле 123 руски беспилотни летала на север, југ и исток од земјата.

Тврдењата од двете страни не можеа независно да се потврдат поради тековната војна.