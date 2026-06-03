- Израел речиси секојдневно продолжува со воздушните напади, како и копнената офанзива во Либан и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април

Во напад со израелско беспилотно летало врз Јужен Либан загина болничар и покрај прекинот на огнот - Израел речиси секојдневно продолжува со воздушните напади, како и копнената офанзива во Либан и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април

Еден болничар е убиен денес во израелски напад со дрон во јужен Либан, и покрај тековниот прекин на огнот меѓу двете страни, соопшти либанската Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу

Цел на нападот била населбата Ал-Аин во градот Араб Салим, кој се наоѓа во округот Набатије, при што загина болничар поврзан со извидничкото здружение „Рисала“, соопшти агенцијата.

ННА извести дека подоцна бил извршен втор напад со израелско беспилотно летало, кој бил насочен кон населбата Лабане во истиот град.

Засега нема информации за други жртви или материјална штета.

Нападот се случува само еден ден откако либанските и израелските претставници одржаа четврта рунда преговори со посредништво на Вашингтон, за одржување на прекинот на огнот и решавање на преостанатите безбедносни прашања.

Израел речиси секојдневно продолжува со воздушните напади, како и копнената офанзива во Либан и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.

Според Министерството за здравство на Либан, во израелските напади од 2 март се убиени 3.468 лица, а повредени се 10.577 низ земјата.

Израел и понатаму под окупација држи неколку области во Јужен Либан, вклучително и териториите што ги контролира со децении, како и подрачјата заземени за време на конфликтот во 2023–2024 година. Исто така, регистрирано е напредување на израелските воени сили неколку километри внатре во либанската територија во текот на непријателствата.