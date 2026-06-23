- Ова е петта средба во рамките на преговарачкиот процес меѓу Либан и Израел, кој започна во април годинава со цел постигнување конечен договор меѓу двете земји

Во Вашингтон започна петтата рунда преговори меѓу Либан и Израел - Ова е петта средба во рамките на преговарачкиот процес меѓу Либан и Израел, кој започна во април годинава со цел постигнување конечен договор меѓу двете земји

Во Вашингтон започна петтата рунда преговори меѓу Либан и Израел, пренесува либанската Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.

ННА објави дека најновата рунда преговори, кои ги опфаќаат и безбедносните и политичките прашања, започнала во седиштето на Стејт департментот на САД во американскиот главен град.

Не се дадени повеќе детали во врска со дневниот ред или учесниците во дискусиите.

Стејт департментот во петокот најави нова рунда директни либанско-израелски преговори што ќе се одржат во Вашингтон од 23 до 25 јуни.

Ова е петта средба во рамките на преговарачкиот процес меѓу Либан и Израел, кој започна во април годинава со цел постигнување конечен договор меѓу двете земји.

Преговорите се одвиваат откако меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран стапи на сила на 18 јуни, по неговото електронско потпишување од страна на американскиот претседател Доналд Трамп и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан. Договорот вклучува одредба со која страните се обврзуваат да ги почитуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан.

Во израелските напади врз Либан загинаа повеќе од 4.100 луѓе, а повредени се над 12.000 други од 2 март, покажуваат официјалните либански податоци.

Израел продолжува да окупира области во Јужен Либан, некои контролирани со децении, а други заземени во војната во периодот од 2023 до 2024 година.