- Се апелира јавноста да ги следи ажурираните информации преку официјалните канали

Во Бахреин активирани сирените за тревога, властите повикаа на упатување кон безбедни места - Се апелира јавноста да ги следи ажурираните информации преку официјалните канали

Министерството за внатрешни работи на Бахреин соопшти дека биле активирани сирените за тревога, при што ги повика граѓаните да останат смирени и да се упатат кон најблиската безбедна локација, јавува Анадолу.

Од Министерството, исто така, апелираа јавноста да ги следи ажурираните информации преку официјалните канали, се наведува во соопштението.

Предупредувањето следуваше неколку часа откако Бахреин издаде слична опомена претходно во текот на денот.

Немаше известувања за жртви или материјална штета.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран во февруари. Техеран возврати со напади со беспилотни летала и проектили насочени кон земјите од заливот каде што се наоѓаат американски воени капацитети.

Минатиот месец САД и Иран потпишаа меморандум за разбирање со посредување на Пакистан, со цел да се стави крај на нивниот конфликт и да се постигне траен мировен договор, но тензиите повторно ескалираа минатата недела во врска со Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.