- ИРНА наведува дека контролната кула е целосно уништена, додавајќи дека нема информации за жртви или повредени лица

Во американски напад уништена контролна кула во Југоисточен Иран - ИРНА наведува дека контролната кула е целосно уништена, додавајќи дека нема информации за жртви или повредени лица

Контролната кула во иранското пристаниште Шахид Калантари, во југоисточниот град Чабахар, се урна по третиот американски напад врз објектот утринава, објави иранската државна новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

ИРНА наведува дека контролната кула е целосно уништена, додавајќи дека нема информации за жртви или повредени лица.

Агенцијата пренесе дека операциите за товарење и истовар на товар во пристаништето Шахид Калантари се очекува наскоро да бидат обновени, а пристанишните услуги ќе продолжат да функционираат.

Американската централна команда вчера соопшти дека завршила нов бран офанзивни напади врз Иран, што е шеста последователна ноќ на американски воени операции насочени кон ирански воени капацитети.

Регионалните тензии ескалираа од февруари кога САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран, а Техеран одговори со ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон земјите од заливот во кои се наоѓаат американски воени капацитети.

Минатиот месец Иран и САД потпишаа меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел да се стави крај на конфликтот и да се постигне траен мировен договор. Сепак, тензиите повторно ескалираа изминатите денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.