- Според Женевската конвенција, чиј потписник се и САД, намерното напаѓање на цивилна инфраструктура претставува воено злосторство

Во американските напади кај Ормускиот Теснец погоден ирански објект за снабдување со вода за пиење - Според Женевската конвенција, чиј потписник се и САД, намерното напаѓање на цивилна инфраструктура претставува воено злосторство

Во американските напади во близина на Ормускиот Теснец денес е уништен објект за кој се чини дека е за снабдување со вода за пиење во Јужен Иран, објави „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на сателитски снимки и видеоанализа, пренесува Анадолу.

Тимот за визуелни истражувања на „Тајмс“ идентификуваше две мали структури за складирање вода во селото Бемани во провинцијата Хормозган.

Претходно иранските медиуми јавија дека во нападите се погодени два резервоара за вода во областа Бемани, при што локален официјален претставник изјави дека водоснабдувањето е прекинато за повеќе од 20.000 луѓе.

„Тесним“, полудржавна иранска новинска агенција, објави слики од остатоци од оружје пронајдени на местото на нападот.

Специјалисти од Отворен портал за информации за муниција, кој ги каталогизира остатоците од оружје од конфликтните зони низ светот, утврдија дека фрагментите потекнуваат од ГБУ-39 – наведувана бомба од американско производство со тежина од приближно 250 фунти, според „Тајмс“.

Тој заклучок се совпаѓа со штетата прикажана на видеото од оштетената зграда, според наводите на медиумот.

Според Женевската конвенција, чиј потписник се и САД, намерното напаѓање на цивилна инфраструктура претставува воено злосторство.

Воената Централна команда на САД (ЦЕНТКОМ) вчера соопшти дека американските сили „извршиле дополнителни напади за самоодбрана против повеќе цели“, вклучително и ирански воени капацитети за надзор, комуникациски системи и локации за противвоздушна одбрана, користејќи „прецизна муниција“ истрелана од средства на американскиот марински корпус, воздухопловните сили и морнарицата.

Командата наведе дека нападите биле „одговор на неоправданата и континуирана агресија на Иран“.