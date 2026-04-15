„Волстрит џурнал“: Војната во Иран доведе до промена на режимот на полошо - Ова ќе биде „милитаризиран Иран управуван од помлад, тврдокорен лидер каде што Револуционерната гарда игра уште подоминантна улога“

Американско-израелската војна против Иран, која започна на 28 февруари, доведе до промена на режимот во Иран, но „на полошо“, наведува „Волстрит џурнал“, пренесува Анадолу.

Во веста се вели дека билборд во Техеран на кој е прикажана сликата на новоизбраниот врховен лидер Моџтаба Хамнеи претставува „најлошиот кошмар“ за противниците на актуелната Влада.

Соединетите Американски Држави (САД) и Израел ја започнаа војната верувајќи дека елиминирањето на високи ирански претставници - почнувајќи од таткото на Моџтаба, Али Хамнеи - може да го отвори патот за промена на режимот или барем да донесе лидери што се поусогласени со нивните интереси.

Но наместо да се постигне тој исход, добиениот вакуум во власта го зазедоа „радикални нови лидери“ што се чини дека во голема мера не се подготвени да бараат политички компромис, ниту на домашен ниту на меѓународен план, се вели во веста.

„Војната го смени режимот - и тоа не на добар начин“, рече Дени Цитринович, кој порано раководеше со одделот за Иран во израелската воена разузнавачка служба. „Создадовме реалност што е полоша од онаа со која се соочуваа Иранците пред војната.“

Сега тврдокорни Иранци доминираат во политичкото и военото раководство на земјата, поттикнати од војната за која многумина од нив веруваат дека го најавува враќањето на „шиитскиот муслимански месија“, се додава.