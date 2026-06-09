- „Фактите докажаа дека воените средства не можат да решат ниту еден проблем и дека самоволното користење на сила само ќе ги закомплицира прашањата“

„Воената акција не е решение“, им порача Кина на САД, Израел и Иран во ек на конфликтот на Блискиот Исток - „Фактите докажаа дека воените средства не можат да решат ниту еден проблем и дека самоволното користење на сила само ќе ги закомплицира прашањата“

Кина денес соопшти дека употребата на воена сила од страна на САД, Израел и Иран „докажала“ дека не може да реши ниту еден проблем, нагласувајќи го дипломатското решение за споровите, јавува Анадолу.

Американско-израелскиот конфликт со Иран, „кој се одолговлекува повеќе од три месеци, им нанесе тежок удар на земјите во регионот на Персискиот Залив“, изјави за новинарите во Пекинг портпаролот на Министерството за надворешни работи, Лин Џиан.

„Фактите докажаа дека воените средства не можат да решат ниту еден проблем и дека самоволното користење на сила само ќе ги закомплицира прашањата“, изјави Лин.

Тој реагираше на известувањата за израелските кршења на прекинот на огнот во Либан, и покрај притисокот на САД врз Тел Авив против нападите.

„Преговорите меѓу Иран и САД во моментов се во клучна фаза. Ниту една страна не треба повторно да го разгорува воениот конфликт“, рече Лин, повикувајќи на почитување на суверенитетот, безбедноста и територијалниот интегритет на блискоисточните земји.

„Кина ги повикува релевантните страни да останат смирени, да покажат воздржаност, да прекинат со каква било конфронтирачка акција што може да го ескалира конфликтот, да преземат конкретни акции за смирување на ситуацијата, да ги решат споровите преку политички и дипломатски средства и да работат на ран, сеопфатен и траен прекин на огнот“, рече тој.

Коментарите на Пекинг доаѓаат во време на потенцијално затегнување на односите меѓу САД и Израел, откако американскиот претседател Доналд Трамп го повика Израел да не возвраќа на иранските ракетни напади во неделата, барање кое беше игнорирано.

Тензиите ескалираа кога Израел доцна во неделата го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај тековниот прекин на огнот, што го предизвика Иран да лансира ракети кон северен Израел во знак на одмазда.

Израел последователно изврши неколку воздушни напади врз Иран, додека Техеран одговори со дополнителни лансирања на ракети. Двете страни подоцна ги прекинаа одмаздничките напади.