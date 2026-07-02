- Повеќе од 73.000 Палестинци се убиени, меѓу кои над 21.500 деца и 12.500 жени, а 9.500 сè уште се водат како исчезнати

Владата во Газа: Израел контролира над 80% од територијата, фрли 223.000 тони експлозив - Повеќе од 73.000 Палестинци се убиени, меѓу кои над 21.500 деца и 12.500 жени, а 9.500 сè уште се водат како исчезнати

Израел контролира повеќе од 80% од Појасот Газа по 1.000 дена геноцид, со над 223.000 тони експлозив фрлени врз енклавата, според најновите статистички податоци објавени денес од Владата на Газа, јавува Анадолу.

Повеќе од 73.000 Палестинци се убиени, меѓу кои над 21.500 деца и 12.500 жени, а 9.500 сè уште се водат како исчезнати, соопшти владината канцеларија за медиуми.

Вкупно 173.514 Палестинци се повредени, меѓу кои 433 новинари, а регистрирани се 5.400 лица со ампутации, од кои 18% биле деца, соопшти канцеларијата.

Оттаму е објавено и за 1.500 случаи на парализа и 1.200 случаи на губење на видот.

Повеќе од 58.800 деца останале сирачиња, а регистрирани се над 2,14 милиони случаи на заразни болести, вклучително и 71.338 случаи на вирусен хепатитис, според соопштението.

Израел целосно уништил 1.047 џамии, а делумно оштетил 210, извршил напади на три цркви и убил 312 имами, проповедници, учители на Куранот и други религиозни личности, се додава во соопштението.

Исто така, се истакнува дека Израел уништил или ставил надвор од функција 38 болници и 96 здравствени центри, а извел напади на 197 амбулантни возила, 84 возила за итни случаи и 16 центри за цивилна одбрана.

Владата ги процени првичните директни загуби од војната на околу 80 милијарди долари, вклучително 34 милијарди долари во секторот за домување.

Според соопштението, Израел целосно уништил 335.000 згради и станбени единици и оштетил 737.000.

Владината канцеларија за медиуми соопшти дека Израел го започнал својот геноцид, со поддршка од САД, на 8 октомври 2023 година и дека официјално го завршил со стапувањето на сила на договорот за прекин на огнот на 10 октомври 2025 година.

Сепак, се нагласува дека Израел продолжил да го прекршува договорот преку секојдневно бомбардирање, заострување на опсадата и блокирање на влезот на доволни количини хуманитарна, прехранбена и медицинска помош.