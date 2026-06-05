- Мохсен Резаи рече дека Израел сака да изврши притисок врз Либан во обид да влијае врз преговорите со Иран

Висок ирански воен советник порача дека ракетите се подготвени по израелските закани кон јужните предградија на Бејрут - Мохсен Резаи рече дека Израел сака да изврши притисок врз Либан во обид да влијае врз преговорите со Иран

Висок воен советник на врховниот лидер на Иран изјави дека ракетите се подготвени за лансирање по израелските закани за напади врз јужните предградија на Бејрут, потврдувајќи ја поддршката за Хезболах, пренесува Анадолу.

Во интервјуто за иранската државна телевизија, Мохсен Резаи рече дека Израел сака да изврши притисок врз Либан во обид да влијае врз преговорите со Иран.

Тој го предупреди Израел да го напушти Либан, велејќи дека земјата ќе биде „неразделен дел од секој договор“.

Резаи истакна дека Иран останува посветен на поддршката на своите сојузници, особено на Хезболах, кој „даде животи“ во неодамнешната војна.

„Држава што не ги поддржува своите сојузници го губи кредибилитетот“, додаде тој.

Иранскиот претставник, исто така, предупреди дека секоја конфронтација би го ставила Северен Израел во услови „многу потешки“ од оние за време на 40-дневната војна.

Во врска со Ормускиот Теснец, Резаи рече дека стратегискиот воден пат е „силна одвраќачка компонента“ во рацете на Иран.

„Ормускиот Теснец е отворен за трговија, а не за воено присуство“, рече тој, обвинувајќи го Вашингтон дека одржува поморски притисок и покрај континуираното движење на комерцијалниот бродски превоз.

Резаи, исто така, повика на ослободување на најмалку 24 милијарди долари замрзнати ирански средства за да се помогне во градењето доверба во преговорите.

Регионалните тензии ескалираа од крајот на февруари откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран, при што загинаа повеќе од 3.000 луѓе.

Техеран, како одмазда, изведе напади во Израел и земјите од Персискиот Залив во кои се наоѓаат американски бази и го затвори Ормускиот Теснец, клучен воден пат за глобалниот бродски превоз. Прекинот на огнот склучен со посредство на Пакистан стапи на сила на 8 април, а напорите за постигнување поширок договор продолжуваат.