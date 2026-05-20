Венецуела ќе ослободи 300 затвореници

Венецуела соопшти дека планира да ослободи 300 затвореници оваа недела поради хуманитарни причини, надвор од опсегот на новиот закон за амнестија, јавува Анадолу.

Претседателот на Националното собрание, Хорхе Родригез, ја соопшти одлуката за време на седницата во законодавната палата во главниот град Каракас.

Родригез нагласи дека оваа одлука ќе им биде од корист на граѓаните над 60 и 70 години, малолетниците, бремените жени или доилките и лицата со документирани медицински состојби.

Тој рече дека мерката се базира врз строго хуманитарни критериуми, земајќи ги предвид факторите, како што се возраста и хроничните здравствени состојби.

Опозициските групи и организациите за човекови права тврдат дека судењата на затворениците биле неправедни и дека овие лица се држат в затвор од политички причини.

Минатата недела американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон ќе обезбеди ослободување на сите други политички затвореници во Венецуела.

„Ќе ги извлечеме сите“, изјави Трамп за новинарите. „Како што знаете, веќе ослободивме многу политички затвореници, а ќе бидат ослободени и другите.“