- Трите земји нагласија дека мора да се почитуваат правата за пловидба, морските слободи и безбедноста на меѓународниот транспорт

Велика Британија, Франција и Германија велат дека кинеската „нова“ активност околу Тајван „го загрозува“ регионот - Трите земји нагласија дека мора да се почитуваат правата за пловидба, морските слободи и безбедноста на меѓународниот транспорт

Британската, француската и германската мисија во Тајпеј денес изразија „загриженост“ за она што го нарекоа „нова кинеска активност“ во водите источно од Тајван, предупредувајќи дека ваквите дејства „ги загрозуваат“ регионалната стабилност и слободата на пловидба, јавува Анадолу.

Во заедничка изјава Британската канцеларија во Тајпеј, Француската канцеларија во Тајпеј и Германскиот институт во Тајпеј соопштија дека се спротивставуваат на секој едностран обид за промена на статусот кво, особено преку „закана или употреба на сила или принуда“.

Засега нема одговор од Пекинг за соопштенијата на овие три земји, кои немаат целосни дипломатски односи со Тајван, остров што Кина го смета за своја „отцепена провинција“.

Трите земји нагласија дека мора да се почитуваат правата за пловидба, морските слободи и безбедноста на меѓународниот транспорт.

Изјавите дојдоа еден ден откако најновиот кинески носач на авиони, „Фуџијан“, го помина Тајванскиот Теснец.

Според Министерството за одбрана на Тајван, носачот поминал низ стратегискиот воден пат вчера и бил внимателно следен од војската на Тајван користејќи системи за разузнавање, надзор и извидување.

Тајванската Централна новинска агенција, повикувајќи се на Министерството за одбрана, објави дека „Фуџијан“ е прв носач на авиони на Кина од домашно производство. Пуштен е во употреба во ноември 2025 година, а последен пат пловел низ Тајванскиот Теснец во декември.