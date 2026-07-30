- Се проценува дека 753 смртни случаи се поврзани со мајскиот топлотен бран помеѓу 24 мај и 27 мај, а дополнителни 2.124 со јунскиот топлотен бран помеѓу 21 и 28 јуни

Велика Британија регистрира над 2.800 смртни случаи предизвикани од топлотните бранови во мај и јуни - Се проценува дека 753 смртни случаи се поврзани со мајскиот топлотен бран помеѓу 24 мај и 27 мај, а дополнителни 2.124 со јунскиот топлотен бран помеѓу 21 и 28 јуни

Велика Британија регистрираше 2.877 смртни случаи над очекуваниот број за време на топлотните бранови во мај и јуни, што е речиси двојно повеќе од 1.504 вакви смртни случаи регистрирани во текот на летото 2025 година, соопшти денес британската агенција за здравствена безбедност, јавува Анадолу.

Во својата прелиминарна процена, Агенцијата за здравствена безбедност на Велика Британија (UKHSA) процени дека имало 2.877 смртни случаи поврзани со високите температури за време на два значајни периода на топло време во мај и јуни 2026 година, што е речиси двојно повеќе од бројката пријавена за цела 2025 година.

Се проценува дека 753 смртни случаи се поврзани со мајскиот топлотен бран помеѓу 24 мај и 27 мај, а дополнителни 2.124 со јунскиот топлотен бран помеѓу 21 и 28 јуни.

„Иако овие бројки се привремени, тие веќе се приближуваат до годишниот рекорд објавен од Агенцијата во 2022 година“, се предупредува во извештајот.

Според извештајот, јунскиот топлотен бран траел осум дена и предизвикал црвено предупредување за екстремни горештини, што е вторпат во Англија да биде прогласено највисоко ниво на вакво предупредување како одраз на исклучително високите температури.

Агенцијата соопшти дека и во мај и во јуни биле соборени месечните температурни рекорди на британската Метеоролошка служба, при што на 26 мај во Кју Гарденс биле измерени 31,5 Целзиусови степени, а на 26 јуни 37,7 степени во Лингвуд, во грофовијата Норфолк.

„Овие наоди ја покажуваат важноста на системот за предупредување за топлотни бранови, во соработка со британската Метеоролошка служба, кој обезбедува рано предупредување на можноста температурите да имаат значително влијание врз здравјето и благосостојбата“, додаде Агенцијата.

„Врз основа на привремените податоци, веројатноста е голема во 2026 година да има најголем број смртни случаи поврзани со температурите досега, надминувајќи ги 2.985 регистрирани во 2022 година“, предупредија оттаму.