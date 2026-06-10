- Националниот совет за управување со ризици од катастрофи објави дека се пријавени 487 повредени лица

Бројот на загинати во земјотресот на Филипини се искачи на 45, продолжува потрагата по 17 исчезнати - Националниот совет за управување со ризици од катастрофи објави дека се пријавени 487 повредени лица

Бројот на загинати во силниот земјотрес со магнитуда од 7,8 степени, кој на почетокот на оваа недела го погоди брегот на Минданао во јужниот дел на Филипини, се искачи на 45, додека спасувачките тимови продолжуваат со потрагата по 17 исчезнати лица, соопштија денес претставници на службите за управување со катастрофи, пренесува Анадолу.

Националниот совет за управување со ризици од катастрофи објави дека се пријавени 487 повредени лица, пренесе локалниот медиум „Филстар“.

Од потврдените смртни случаи, 33 се регистрирани во Регионот 12, а 12 во Регионот 11, иако властите соопштија дека бројките сè уште се проверуваат.

Земјотресот, кој се случи во понеделникот во 7:37 часот по локално време во близина на брегот на провинцијата Сарангани, предизвика огромни штети во делови од Минданао, уривајќи згради, прекинувајќи ги услугите за снабдување со струја и вода и предизвикувајќи свлечишта во неколку области.

Во погодените подрачја продолжуваат операциите за пребарување, спасување и извлекување, при што постои можност бројот на жртвите дополнително да се зголеми.

Во провинцијата Сарангани е пријавено дека 13 жители на Барангај Њу Аклан биле затрупани по свлечиште.

Властите ги истражуваат и известувањата дека едно цело село е затрупано, иако сè уште не се потврдени смртни случаи поврзани со тоа.

Катастрофата предизвика големи штети на инфраструктурата. Официјалните лица пријавија оштетувања на 18 моста, 41 пат и 238 јавни објекти, при што неколку транспортни коридори сè уште се непроодни.

Околу 130.000 потрошувачи се соочија со прекини во снабдувањето со електрична енергија. Истовремено, болниците работат во исклучително тешки услови, па поради последователните потреси и ризикот од оштетување на објектите, пациентите се лекуваат во шатори.

Повеќе од 149.000 луѓе се погодени од катастрофата, вклучително и над 41.000 раселени жители. Оштетени се речиси 3.000 дома.

Владата соопшти дека е распределена итна помош во вредност од 4,8 милиони пезоси (78.080 долари), а напорите за обезбедување помош продолжуваат низ регионот погоден од земјотресот.