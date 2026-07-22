- Два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени ја погодија јужноамериканската земја на 24 јуни

Бројот на жртви од земјотресите во Венецуела се искачи на 5.346 - Два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени ја погодија јужноамериканската земја на 24 јуни

Бројот на жртви во последователните земјотреси што ја погодија Венецуела минатиот месец се искачи на 5.346, соопшти претседателот на Националното собрание, Хорхе Родригез, пренесува Анадолу.

Родригез објави табела на американската платформа за социјални медиуми X во која се наведува дека вкупно 16.740 лица се повредени во силните потреси.

Тој истакна дека властите им помогнале на 128.324 семејства и поставиле 107 привремени кампови во кои се сместени 21.235 лица, а 17.907 и понатаму немаат трајно решение за домување.

Според Родригез, земјотресите оштетиле 856 згради, вклучително и 190 што се урнале.

Два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени ја погодија јужноамериканската земја на 24 јуни.