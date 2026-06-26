- Над 4.300 луѓе се повредени откако реткиот, моќен „сеизмички дублет“ уништи значителен дел од инфраструктурата во крајбрежниот регион

Бројот на жртви од земјотресите во Венецуела се искачи на 235 - Над 4.300 луѓе се повредени откако реткиот, моќен „сеизмички дублет“ уништи значителен дел од инфраструктурата во крајбрежниот регион

Бројот на загинати во двата последователни земјотреса што во средата го погодија северниот брег на Венецуела се искачи на 235, а повеќе од 4.300 лица се повредени, потврди вчера министерот за здравство Карлос Алварадо, пренесува Анадолу.

Говорејќи за државната телевизија ВТВ, Алварадо изјави дека медицинските тимови работат непрекинато.

„Во рамките на јавниот здравствен систем третиравме повеќе од 4.300 повредени лица“, рече Алварадо. „За жал, меѓу нив има и 235 пациенти што беа донесени без знаци на живот или починаа набрзо по приемот“, додаде тој.

Тој посочи дека најголем број жртви и тешко повредени се од крајбрежната држава Ла Гуаира. Во овој северен регион, кој претставува главна поморска и воздушна врска со Каракас, се наоѓа и меѓународниот аеродром „Симон Боливар“ во Маикетија, кој ќе биде затворен на неопределено време поради големи структурни оштетувања.

За да се справат со големиот број повредени, властите започнаа изградба на привремени полски болници по должината на крајбрежјето.

Разорувањата се последица на ретка „сеизмичка дублет“ појава кога два силни тектонски настана се случуваат речиси истовремено на исто подрачје. Во средата прво бил регистриран земјотрес од 7,2 степени кај Сан Фелипе, а по само 39 секунди следувал главен земјотрес од 7,5 степени југоисточно од Јумаре.

Претседателот на Националното собрание, Хорхе Родригез, соопшти дека сеизмолозите досега регистрирале најмалку 138 последователни потреси.

Според него, оштетени се најмалку 346 инфраструктурни објекти, меѓу кои 250 станбени згради и 20 трговски центри, главно во Ла Гуаира. Оштетени се и осум регионални болници, поради што пациентите итно се пренесени во други здравствени установи.

Голем број држави пратија итна помош, специјализирана опрема и хуманитарна поддршка.

САД најавија итно распоредување воени капацитети за логистичка и хуманитарна поддршка, а бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва потврди дека во петок ќе биде пратен воен транспортен авион со 36 специјализирани спасувачи, експерти за цивилна заштита, телекомуникациски техничари и целосно опремена полска болница.

Еквадор и Ел Салвадор праќаат специјализирани тимови со кучиња, лекари и спасувачки единици.

Мексико и Чиле пратија искусни тимови за реакција при сеизмички катастрофи.

Колумбија ги активираше вооружените сили, полицијата, цивилната заштита и службите за управување со ризици за итно распоредување, а Куба ја ангажираше својата постојана медицинска мисија во Венецуела за прва помош и третман на повредените.

Панама, Перу, Аргентина, Парагвај, Костарика, Гватемала и Уругвај, исто така, најавија испраќање персонал и финансиска помош.