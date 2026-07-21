- Артилитерската вежба се одржала вчера во меѓународни води јужно од Плимут и траела приближно 30 минути

Британско МО: Руски воен брод спроведе вежба со боева муниција недалеку од брегот на Велика Британија - Артилитерската вежба се одржала вчера во меѓународни води јужно од Плимут и траела приближно 30 минути

Руски воен брод спроведе вежба со боева муниција на приближно 40 наутички милји од брегот на Велика Британија, соопшти денес британското Министерство за одбрана, пренесува Анадолу.

Артилитерската вежба се одржала вчера во меѓународни води јужно од Плимут и траела приближно 30 минути, според Скај њуз.

Рускиот брод е следен во текот на целиот маневар од патролниот брод „ХМС Тајн“ на Кралската морнарица.

Пред почетокот на вежбата, рускиот воен брод го информирал „ХМС Тајн“ за својата намера да спроведе артилериска активност и побарал од британскиот брод да се премести на побезбедно растојание. „ХМС Тајн“ го исполнил барањето.

„Руски воен брод следен од Кралската морнарица спроведе вежба со боева муниција во меѓународни води приближно 40 наутички милји јужно од Плимут вчера (понеделник)“, изјави портпаролот на британското Министерство за одбрана.

„Кралската морнарица ја следеше вежбата во текот на целиот маневар, продолжува внимателно да ја следи активноста на бродот и подготвена е да ја заштити националната безбедност на Велика Британија“, додаде портпаролот.