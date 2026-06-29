- Групата прати отворено писмо да се стави крај на неказнивоста на Израел за неговите дејства против Палестинците

Белгиска еврејска група повика на санкции за Израел - Групата прати отворено писмо да се стави крај на неказнивоста на Израел за неговите дејства против Палестинците

Белгиска еврејска група ги повика Белгија и Европа да воведат санкции за Израел, со оглед на тоа што Палестинците во Газа, на Западниот Брег и во Источен Ерусалим продолжуваат да се соочуваат со прекршување на човековите права, објави денес белгиската новинска агенција „Белга“, пренесува Анадолу.

Групата прати отворено писмо да се стави крај на неказнивоста на Израел за неговите дејства против Палестинците. Групата го оспори и неодамнешниот закон за смртна казна, истакнувајќи дека се работи за мерка што ќе се спроведува единствено против Палестинците.

Групата ја осуди и израелската воена офанзива врз Либан, истакнувајќи дека поради неа има илјадници жртви и предизвикано е масовно раселување.

Тие ја повикаа белгиската Влада и Европската Унија да го забранат увозот на производи од израелските населби и побараа од Унијата да го суспендира договорот за асоцијација со Израел.

Меѓу потписниците на писмото се авторот Винсент Енгел, поранешната пратеничка во Брисел, Симон Саскинд, поранешниот уредник на „Политички преглед“, Анри Голдман и поранешната претседателка на Лигата за човекови права, Оливија Венет.