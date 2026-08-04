- Покраинските власти соопштија дека временските прогнози не најавуваат значително краткорочно подобрување на состојбата со сушата

Белгиската покраина Антверпен ја проширува забраната за црпење вода поради влошувањето на сушата - Покраинските власти соопштија дека временските прогнози не најавуваат значително краткорочно подобрување на состојбата со сушата

Белгиската покраина Антверпен од 6 август ќе ја прошири забраната за црпење вода на целата своја територија бидејќи продолжената суша и високите температури и натаму ги намалуваат нивото и протокот на водата, соопштија денес покраинските власти, пренесува Анадолу.

Одлуката, донесена од заменик-гувернерот, забранува црпење вода од сите непловни водотеци и јавни канали низ целата покраина, јави холандскиот радиодифузер ВРТ.

Мерката ќе остане на сила сè додека не се подобрат условите предизвикани од сушата.

Делумна забрана е на сила од 17 јули и досега ја опфаќаше речиси цела покраина, со исклучок на сливните подрачја на полдерите Антверпен–Стабрук и Постелвартје.

Властите соопштија дека се погодени и другите области откако нивото и протокот на водата дополнително се намалиле.

Според покраината, актуелните временски прогнози не укажуваат на значително подобрување на состојбата со сушата во блиска иднина.

Надлежните предупредија дека ниското ниво на водата претставува сериозна закана за водните екосистеми.

Пресушувањето на водотеците може веднаш да им наштети на растенијата и животните што зависат од водата, а намалениот проток ја зголемува температурата на водата, го намалува нивото на кислород и ги уништува природните засолништа за дивиот свет.

Управителите на водотеците внимателно ја следат состојбата и ќе продолжат да го проценуваат влијанието на сушата, соопштија покраинските власти.

На граѓаните и институциите на кои им е потребна вода им беше препорачано да користат алтернативни извори.