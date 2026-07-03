- „Цел е да регрутираме млади луѓе, да ги обучиме и да им обезбедиме соодветно професионално искуство, нудејќи им динамична и интересна работа на брод“

Белгиската морнарица планира да регрутира 1.000 нови припадници - „Цел е да регрутираме млади луѓе, да ги обучиме и да им обезбедиме соодветно професионално искуство, нудејќи им динамична и интересна работа на брод“

Белгиската морнарица планира да регрутира 1.000 нови припадници во следните четири години, во пресрет на најавеното речиси двојно зголемување на флотата до 2033 година, соопшти денес командантот на морнарицата, пренесува Анадолу.

Говорејќи за радиодифузерот РТЛ, адмиралот Танги Ботман рече дека белгиската морнарица во моментов управува со пет брода и околу 1.300 морнари, но планира да се прошири на 13 пловни објекти во рамките на владината стратегиска одбранбена визија.

„Би сакал да регрутирам 1.000 луѓе во следните четири години, со цел да имаме модерна, отпорна и ефикасна морнарица“, рече тој.

Морнарицата, исто така, ја интензивира соработката со образовните институции и агенциите за вработување, вклучително и со „Форем“ и „Актирис“, со цел да допре до помладите кандидати.

„Цел е да регрутираме млади луѓе, да ги обучиме и да им обезбедиме соодветно професионално искуство, нудејќи им динамична и интересна работа на брод“, додаде тој.