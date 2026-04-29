Белата куќа објави слика од Трамп и Чарлс Трети со опис „два крала"

Белата куќа сподели слика од претседателот Доналд Трамп покрај кралот Чарлс Трети, со опис „два крала“ за време на посетата на Чарлс на Вашингтон, јавува Анадолу.

Во неделата Трамп за Си-би-ес њуз изјави дека тој „не е крал“.

„Јас не сум крал, да бев крал, немаше да си имам работа со вас“, рече Трамп во интервјуто.

Од инаугурацијата на Трамп минатиот јануари низ целата земја се одржаа повеќе протести под слоганот „Без кралеви“ против политиките на Трамп, растечките трошоци за живот и војната против Иран.