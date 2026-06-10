- „Генералната команда потврдува дека сите нејзини оружја и единици се на највисоко ниво на подготвеност и целосно се подготвени за одбрана со цел заштита на кралството“

Бахреин соопшти дека спречил голем број ирански напади од воздух - „Генералната команда потврдува дека сите нејзини оружја и единици се на највисоко ниво на подготвеност и целосно се подготвени за одбрана со цел заштита на кралството“

Бахреин денес соопшти дека неговата воздушна одбрана спречила голем број ирански воздушни напади во ек на воената ескалација во регионот, пренесува Анадолу.

„Техеран продолжува со ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон цивилното население“, се наведува во соопштението на бахреинската армија објавено на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Генералната команда потврдува дека сите нејзини оружја и единици се на највисоко ниво на подготвеност и целосно се подготвени за одбрана со цел заштита на кралството“, додаде армијата.

Исто така, таа ја повика јавноста да биде претпазлива и да избегнува приближување или допирање на „какви било сомнителни предмети што се остатоци од бруталниот ирански напад и веднаш да ги пријави“.

Напаѓањето цивили и приватен имот со ракети и беспилотни летала „претставува јасно прекршување на меѓународното хуманитарно право“, дополнително соопшти армијата.

Претходно денес бахреинското Министерство за внатрешни работи најави активирање на сирените за предупредување низ земјата откако иранската Исламска револуционерна гарда тврдеше дека ја нападнала Петтата флота на САД во Бахреин.