- Одбранбените сили го обвинија Иран за продолжување на својот „непријателски пристап“ преку ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон „цивилни“ објекти во Бахреин

Бахреин соопшти дека пресретнал и уништил три ирански ракети и неколку беспилотни летала - Одбранбените сили го обвинија Иран за продолжување на својот „непријателски пристап“ преку ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон „цивилни“ објекти во Бахреин

Одбранбените сили на Бахреин денес соопштија дека пресретнале и уништиле три ирански ракети и голем број беспилотни летала што биле насочени кон „цивилни“ локации во кралството, пренесува Анадолу.

Во соопштението, Одбранбените сили го обвинија Иран за продолжување на својот „непријателски пристап“ преку ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон „цивилни“ објекти во Бахреин.

Во соопштението се повикуваат жителите да бидат претпазливи и да избегнуваат приближување или допирање на какви било сомнителни предмети или остатоци што настанале од нападите.

Исто така, јавноста беше повикана веднаш да ги пријави сите такви пронајдоци до надлежните органи.

Не беа соопштени веднаш информации за евентуални жртви или штети предизвикани од нападите.

Ова следува откако Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) денес соопшти дека ги нападнала американските бази во Кувајт по американскиот напад врз островот Кешм во jужен Иран.

Подоцна Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека две ирански ракети истрелани кон Кувајт претрпеле дефект во текот на летот и паднале пред да ја достигнат целта, а три ракети лансирани кон Бахреин веднаш биле пресретнати од воздушната одбрана на САД и Бахреин.