- Само 17% сè уште веруваат дека Владата е способна да ги исполни своите одговорности во споредба со 23%, 25% и 27% во претходните години

Анкета: Довербата на Германците во Владата на најниско ниво досега - Само 17% сè уште веруваат дека Владата е способна да ги исполни своите одговорности во споредба со 23%, 25% и 27% во претходните години

Довербата на Германците во нивната Влада падна на најниско ниво досега, покажува истражувањето на јавното мислење, јавува Анадолу.

Само 17% сè уште веруваат дека Владата е способна да ги исполни своите одговорности во споредба со 23%, 25% и 27% во претходните години, се наведува во анкетата нарачана од Синдикатот на државни службеници (dbb).

Околу 79% од граѓаните веруваат дека Владата е преоптоварена од обемот на своите задачи и проблеми.

Државните службеници, како и поддржувачите на владејачката коалиција составена од ЦДУ/ЦСУ и Социјалдемократската партија (СПД), како и на опозициските Зелени, изразија нешто поголема доверба во способноста на Владата да дејствува.

Поддржувачите на крајно десничарската партија Алтернатива за Германија (AfD) изразија помала доверба.

Анкетата ја спроведе институтот „Форса“, една од водечките германски агенции за анкети.

Реагирајќи на анкетата, претседателот на Синдикатот на државни службеници, Фолкер Гајер, ги нарече резултатите „катастрофални и повик за будење“.

Гајер повика на реформи што би имале позитивно влијание врз животот на луѓето - „кои би генерирале економски раст, би ги зајакнале системите за социјална помош и би обезбедиле Владата повторно да функционира подобро“.

Канцеларот Фридрих Мерц изврши кадровски промени на највисоките функции во пресрет на клучните регионални избори.

Мерц ја презеде функцијата пред помалку од 15 месеци, ветувајќи дека ќе ја оживее економијата на Германија по години стагнација.

Но закрепнувањето е бавно, а коалициската Влада на централно десничарскиот блок на Унијата на Мерц и централно левичарските социјалдемократи сè уште не ги убеди гласачите дека може да постигне резултати.