- „Иран нема да постигне никаков договор под закани“, изјавил изворот за „Сепах њуз“

„Американското мешање“ го одложува договорот за Ормускиот Теснец со Оман, тврди ирански извор - „Иран нема да постигне никаков договор под закани“, изјавил изворот за „Сепах њуз“

Информиран ирански извор изјави дека „американското мешање“ и заканите од американскиот претседател Доналд Трамп се главни причини за одложувањето на постигнувањето договор со Оман во врска со Ормускиот Теснец, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

„Главна причина за одложувањето на договорот со Оман за Ормускиот Теснец е американското мешање и заканите од Трамп“, изјавил изворот за иранскиот медиум „Сепах њуз“.

„Сѐ додека постои американско мешање и закана од воен напад врз Иран, договорот ќе биде одложен“, додаде изворот, нагласувајќи дека „Иран нема да постигне никаков договор под закани“.

Ова следува еден ден откако портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, изјави дека разговорите меѓу Техеран и Оман за Ормускиот Теснец продолжуваат „во позитивна насока“.