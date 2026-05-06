Американски сенатор ги обвини Трамп и Нетанјаху за продолжување на смртоносниот конфликт на Блискиот Исток

Американскиот сенатор Берни Сандерс ги обвини претседателот Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за продолжување на војната на Блискиот Исток што сѐ повеќе се шири, јавува Анадолу.

Според бројките што Сандерс ги сподели на американската компанија за социјални медиуми Х, во Иран се убиени приближно 3.375 лица, а повеќе од 26.500 се повредени.

Во Либан, бројот на загинати достигна 2.702, а 8.311 се повредени.

Како последица на насилството низ земјите од Персискиот Залив загинаа најмалку 28 лица и повеќе од 289 се повредени.

Сандерс објави за 26 смртни случаи и 7.791 повреден во Израел, а дека загинале 13 војници и повреден е 381 припадник на воените служби на САД.

„Доста е од бескрајните војни на Трамп и Нетанјаху“, напиша Сандерс.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран и прекини во пловењето низ Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Подоцна прекинот на огнот беше продолжен од страна на Трамп без утврден рок.

Од 13 април САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај по стратегискиот воден пат.