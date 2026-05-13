Американски конгресмен тврди дека Вашингтон изгубил 39 авиони во војната со Иран

Американскиот конгресмен од редот на демократите, Ед Кејс, изјави дека САД изгубиле 39 авиони од почетокот на војната со Иран на 28 февруари, повикувајќи се на извештај на американска одбранбена публикација, јавува Анадолу.

Кејс ги даде овие изјави за време на сослушувањето на комисијата на Сенатот, додека го испрашуваше главниот финансиски директор на Пентагон, Џеј Херст, за степенот на штета предизвикана за време на конфликтот.

„Изгубивме околу 39 авиони, според извештајот во ‘Воената зона'“, рече Кејс, прашувајќи го Херст дали Пентагон ги пресметал „трошоците за сите тие авиони“.

Херст одговори: „Постојат трошоци, господине, но сакам да ви одговорам писмено и да ви кажам кои се тие конкретно бидејќи, како што може да замислите, поправката на авионите е нешто што е многу тешко да се пресмета.“

„Сакаме да направиме целосна ‘дијагноза’ на авионите пред да ги процениме тие трошоци“, додаде тој.

Во извештајот цитиран од Кејс, објавен од американскиот медиум за одбрана „Воената зона“, се наведува дека американските воздухопловни сили спровеле речиси 13.000 летови за време на конфликтот со Иран.

Според извештајот, 39 авиони биле уништени, а на уште 10 има различни нивоа на штета.

Во извештајот, исто така, се тврди дека борбен авион „Ф-35А Лајтнинг II“ бил погоден во иранскиот воздушен простор и дека авион „Боинг Е-3 Сентри“ бил уништен.

Тврдењата не може независно да се потврдат, а претставниците на Пентагон не ги потврдија јавно наводните загуби за време на сослушувањето.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран насочена кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со посредство на Пакистан, но преговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Прекинот подоцна беше продолжен од американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.