Американски бази во Германија наводно користени за масовни пратки со оружје за Израел

Масовни пратки со оружје и муниција биле транспортирани во Израел во изминатите 24 часа преку американските воени бази во Германија, со користење на десетици товарни авиони, јавува Анадолу.

Во наводите се вели дека израелската армија останува во состојба на висока подготвеност поради можното обновување на нападите врз Иран и дека е утврдена временска рамка за завршување на воените подготовки.

Се додава дека во израелската администрација расте верувањето дека американскиот претседател Доналд Трамп наскоро би можел да даде „зелено светло“ за нови напади врз Иран.

Министерството за одбрана на Израел на 30 април соопшти дека во Израел пристигнале два товарни брода и неколку авиони што носеле 6.500 тони муниција и лесни оклопни возила од САД.

Оваа недела медиумите, исто така, тврдеа дека САД и Израел вршат интензивни подготовки за можни напади врз Иран.