- „Се чини дека Иран вечерва се обиде да нападне комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец. Американските сили соборија две ирански беспилотни летала за еднократен напад.“

Американските сили соборија ирански беспилотни летала чија цел биле комерцијални бродови во Ормускиот Теснец - „Се чини дека Иран вечерва се обиде да нападне комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец. Американските сили соборија две ирански беспилотни летала за еднократен напад.“

Американските сили соборија две ирански беспилотни летала што се обиделе да нападнат комерцијални бродови што транзитирале низ Ормускиот Теснец, изјави вчера американски официјален претставник, пренесува Анадолу.

„Се чини дека Иран вечерва се обиде да нападне комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец. Американските сили соборија две ирански беспилотни летала за еднократен напад. Протокот на сообраќај низ Ормускиот Теснец продолжува“, изјави официјалниот претставник, објави „Ен-би-си њуз“.

Не се соопштени други детали за пловилата што биле нападнати или за каква било штета предизвикана од инцидентот.

Известувањето за инцидентот е дадено неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон е блиску до постигнување договор со Иран за ставање крај на војната.

Трамп рече дека договорот би можел да биде потпишан „многу брзо, можеби во текот на викендот“, додавајќи дека потпретседателот Џеј Ди Венс, специјалниот претставник Стив Виткоф и советникот Џаред Кушнер ќе ги претставуваат САД на евентуалната церемонија на потпишување во Европа.