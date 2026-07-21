- „Израел немаше право да изврши геноцид врз народот на Газа. Екстремистичката Влада на Нетанјаху во Израел не треба да добие ниедна пара повеќе од американските даночни обврзници“

Американскиот сенатор Сандерс: Израел немаше право да изврши геноцид во Газа - „Израел немаше право да изврши геноцид врз народот на Газа. Екстремистичката Влада на Нетанјаху во Израел не треба да добие ниедна пара повеќе од американските даночни обврзници“

Американскиот сенатор Берни Сандерс изјави дека Израел немал право да изврши геноцид во Газа, порачувајќи дека Тел Авив повеќе не треба да добие ништо од американските даночни обврзници, јавува Анадолу.

Говорејќи на настан во Минесота, Сандерс ја критикуваше бруталната војна на Израел во Појасот Газа, наведувајќи дека администрацијата на премиерот Бенјамин Нетанјаху немала право да води војна против палестинскиот народ.

„Немаше право да убие повеќе од 73.000 Палестинци, главно, жени, деца и стари лица. Немаше право да повреди 173.000 луѓе“, вели тој.

„Немаше право да ги уништи речиси целата инфраструктура на Газа, училиштата, здравствените установи, водоводните системи, пречистителните станици за отпадни води, електричната мрежа. Немаше право да оштети или уништи 92 отсто од станбените единици во Газа“, рече Сандерс.

„Со други зборови, Израел немаше право да изврши геноцид врз народот на Газа. Екстремистичката Влада на Нетанјаху во Израел не треба да добие ниедна пара повеќе од американските даночни обврзници“, додаде тој.

И покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, израелската армија продолжи со секојдневни напади врз Газа, при што убиени се 1.168 Палестинци, а 3.798 се повредени, соопшти Министерството за здравство.

Израелската војна од октомври 2023 година го остави Појасот Газа во урнатини во услови на катастрофални хуманитарни услови за 2,4 милиони жители на енклавата.