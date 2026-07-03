- Предложеното намалување опфаќало повеќе од веќе откажаното распоредување на оклопна бригада во Полска и претходното повлекување на пешадиска бригада од Романија, повикувајќи се на лица запознаени со ова прашање.

Американскиот секретар за одбрана подготви план за дополнително намалување на американските трупи во Европа - Предложеното намалување опфаќало повеќе од веќе откажаното распоредување на оклопна бригада во Полска и претходното повлекување на пешадиска бригада од Романија, повикувајќи се на лица запознаени со ова прашање.

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет подготвил план за дополнително намалување на нивото на американските трупи во Европа пред предлогот да биде отфрлен, објави „Волстрит џурнал“, пренесува Анадолу.

Хегсет планирал да го соопшти предлогот за време на состанокот на највисоките воени претставници на НАТО во Брисел минатиот месец.

Според наводите, предложеното намалување опфаќало повеќе од веќе откажаното распоредување на оклопна бригада во Полска и претходното повлекување на пешадиска бригада од Романија, повикувајќи се на лица запознаени со ова прашање.

Предлогот е отфрлен откако беше споделен со државниот секретар Марко Рубио, кој е советник за национална безбедност на претседателот Доналд Трамп, како и со други високи претставници.

Хегсет наводно имал намера да им каже на воените претставници на НАТО дека САД подготвуваат дополнително намалување на трупите во Европа.

Во мај администрацијата на Трамп објави планови за повлекување на околу 5.000 американски војници од Европа.