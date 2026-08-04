- Претседателскиот советник вели дека Баку очекува Ереван од својот Устав да ја отстрани одредбата што Азербејџан ја смета за територијална претензија

Азербејџан не гледа пречка за мировен договор со Ерменија доколку се отстрани уставната територијална претензија - Претседателскиот советник вели дека Баку очекува Ереван од својот Устав да ја отстрани одредбата што Азербејџан ја смета за територијална претензија

Азербејџан не гледа никаква пречка за конечно потпишување мировен договор со Ерменија доколку Ереван од својот Устав ја отстрани одредбата што Баку ја смета за територијална претензија кон Азербејџан, изјави висок советник на азербејџанскиот претседател, пренесува Анадолу.

Хикмет Хаџиев, советник за надворешна политика на азербејџанскиот претседател Илхам Алиев, за Анадолу говореше на маргините на програмата посветена на мирот, обновата и регионалната соработка на Јужен Кавказ.

Хаџиев рече дека Азербејџан внимателно ги следи напорите на Ерменија за изработка на нов Устав по изборите во земјата.

„Во Уставот на Ерменија постои одредба што содржи територијална претензија кон Азербејџан. Очекуваме таа да не биде вклучена во новиот Устав, односно да биде отстранета. Такви намери постојат и на ерменска страна“, изјави тој.

„Доколку во Ерменија се одржи референдум, биде усвоен новиот Устав и таа одредба биде отстранета, не гледаме никаква пречка или проблем за конечно потпишување на мировниот договор“, додаде Хаџиев.

Тој оцени дека во регионот веќе постои де факто атмосфера на мир и дека продолжуваат напорите за воспоставување траен мир меѓу двете земји.

- Реконструкција на Карабах

Хаџиев изјави и дека Азербејџан од темел реконструира девет града и 300 села во Карабах.

Тој посочи дека за краток период се изградени илјадници километри патишта, како и мостови и тунели, а околу 60.000 луѓе веќе живеат, работат и студираат во регионот.

Заканата од нагазни мини и понатаму претставува голем предизвик, рече тој, додавајќи дека операциите за деминирање овозможуваат жителите постепено да се враќаат во градовите и населените места.

„Во процес сме Карабах, кој и природно е рај, да го претвориме во вистински рај“, рече Хаџиев

- Зангезурски коридор

Во врска со предложениот Зангезурски коридор, Хаџиев изјави дека сигналите од Ерменија и САД укажуваат дека студиите за изводливост се при крај и дека изградбата би можела да започне уште оваа година.

Тој наведе дека автопатот од Баку до Зангилан е при крај, а дека и железничката линија е речиси завршена.

Исто така, додаде дека железничката инфраструктура во азербејџанската Автономна Република Нахчиван се обновува, а Турција ја гради железничката линија Карс–Игдир.

„По завршувањето на овие проекти ќе биде воспоставена железничка врска меѓу Нахчиван и Турција“, рече тој.

„Очекуваме Ерменија и САД да го започнат процесот на изградба на проектот што тие го нарекуваат Зангезурски коридор, односно коридор на Трамп“, изјави Хаџиев.

- Односите меѓу Турција и Азербејџан

Хаџиев ги опиша односите меѓу Турција и Азербејџан како историско братство наследено од претходните генерации.

Тој рече дека обидите да се нарушат односите меѓу двете земји претставуваат „валкана пропаганда“ и нема да успеат.

„Ги нарекувам предавници сите што се обидуваат да ги поткопаат односите меѓу Турција и Азербејџан. Без разлика дали се во Турција или во Азербејџан, оние што имаат таква намера никогаш нема да ги постигнат своите цели“, изјави Хаџиев.

Тој додаде дека билатералните односи ќе продолжат да се зајакнуваат благодарение на волјата на двата народа и лидерството на претседателите на двете земји.