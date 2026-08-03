Аеродромот Истанбул постави европски рекорд по бројот на патници во еден ден

Mücahithan Avcıoğlu
03 Август 2026•Ажурирано: 03 Август 2026
Аеродромот Истанбул на 1 август опслужил рекордни 289.260 патници, што претставува најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа, соопшти денес турскиот министер за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу, јавува Анадолу.
Во писменото соопштение, Уралоглу наведе дека аеродромот на 1 август поставил нов рекорд по бројот на опслужени патници.
„Ова е најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа. Со оваа бројка, нашиот аеродром во Истанбул постави нов рекорд“, изјави Уралоглу.
Тој истакна дека аеродромот продолжува да го зацврстува своето стратегиско значење во меѓународниот воздушен сообраќај.
Според министерот, Аеродромот Истанбул е меѓу водечките аеродроми во светот благодарение на својот капацитет, развиената инфраструктура и квалитетот на услугите.
„Овој нов рекорд уште еднаш потврди дека нашиот аеродром дополнително ја зацврсти својата позиција како глобален транзитен центар“, додаде Уралоглу.