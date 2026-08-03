- „Ова е најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа. Со оваа бројка, нашиот аеродром во Истанбул постави нов рекорд“, изјави Уралоглу.

Аеродромот Истанбул постави европски рекорд по бројот на патници во еден ден - „Ова е најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа. Со оваа бројка, нашиот аеродром во Истанбул постави нов рекорд“, изјави Уралоглу.

Аеродромот Истанбул на 1 август опслужил рекордни 289.260 патници, што претставува најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа, соопшти денес турскиот министер за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу, јавува Анадолу.

Во писменото соопштение, Уралоглу наведе дека аеродромот на 1 август поставил нов рекорд по бројот на опслужени патници.

„Ова е најголем број патници досега забележан во еден ден во Турција и Европа. Со оваа бројка, нашиот аеродром во Истанбул постави нов рекорд“, изјави Уралоглу.

Тој истакна дека аеродромот продолжува да го зацврстува своето стратегиско значење во меѓународниот воздушен сообраќај.

Според министерот, Аеродромот Истанбул е меѓу водечките аеродроми во светот благодарение на својот капацитет, развиената инфраструктура и квалитетот на услугите.

„Овој нов рекорд уште еднаш потврди дека нашиот аеродром дополнително ја зацврсти својата позиција како глобален транзитен центар“, додаде Уралоглу.