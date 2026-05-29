Аеродромот во Брисел ќе дозволи течности и електроника во рачниот багаж од 2028 година

На патниците на белгискиот Аеродром во Брисел набрзо ќе им биде дозволено да ги задржат течностите и електронските уреди во својот рачен багаж за време на безбедносните проверки, како дел од големиот проект за модернизација што треба да започне следната година.

Аеродромот во Брисел објави дека од 2028 година ќе бидат инсталирани нови скенери за тело и ЦТ скенери за рачен багаж, овозможувајќи им на патниците да ги остават лаптопите, таблетите и течностите во своите торби за време на безбедносните контроли.

Според новиот систем, на патниците ќе им биде дозволено да носат и течности во амбалажи до два литра, со што значително се олеснуваат сегашните ограничувања.

Од аеродромот соопштија дека работата на новата инфраструктура за проверка ќе започне во 2027 година, а првите скенери се очекува да бидат пуштени во функција во 2028 година.

Целосната обнова на безбедносните пунктови за заминување е планирано да заврши до летото 2029 година, кога се очекува да работат 19 нови ленти за проверка.

Првичната фаза на тестирање на скенерите за тело ќе започне во јуни, наведуваат од аеродромот.

За да се одржи протокот на патници за време на градежните работи, аеродромот во Брисел планира да изгради дополнителна привремена платформа за проверка опремена со новата технологија, пред постепено да ги замени постојните пунктови.

„Со оваа нова технологија, не само што ќе продолжиме да ја гарантираме безбедноста, туку и ќе ја направиме безбедносната проверка уште полесна за нашите патници“, изјави извршниот директор на Аеродромот Брисел, Арно Феист.

Сегашните правила за безбедност во авијацијата, воведени во 2006 година, ги ограничуваат патниците да носат максимум еден литар течност во пакувања не поголеми од 100 милилитри, сместени во проѕирна пластична кеса.